Путин вручил Ротенбергу звезду Героя Труда
Российский президент Владимир Путин наградил строителей Крымского моста в ходе своего визита на полуостров, передает «РИА Новости».
Звезды Героев Труда получили предприниматель Аркадий Ротенберг, монтажник «Мостоотряда-125» Николай Зайков и генеральный директор «СГМ-Мост» Александр Островский.
Другие сотрудники компаний, участвовавшие в строительстве моста, получили ордена за заслуги перед отечеством III и IV степеней, ордена Александра Невского.
Указ о присвоении наград Владимир Путин подписал 16 марта.