Путин вручил Ротенбергу звезду Героя Труда

Строительство Крымского моста, протяженностью 19 км, завершилось в декабре 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб. Для легковых автомобилей мост открыли в мае 2018 года, для грузовых — в октябре того же года. Пассажирские поезда запустили 23 декабря 2019 года.