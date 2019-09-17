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Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха»
Аэропорт Пулково получит статус «открытого неба» и седьмую степень «свободы воздуха». Она позволяет перевозить людей и грузы без необходимости посадки в стране, где зарегистрированы авиакомпании

Вице-премьер Максим Акимов курирующий в правительстве транспорт, поддержал идею ввести режим «открытого неба» в международном аэропорту Пулково в Петербурге. Об этом сообщил его официальный представитель.

Речь идет об открытии для аэропорта «неба» по седьмой степени свободы воздуха. «Такая свобода позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика. То есть, например, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве», — сказал представитель Акимова.

По его словам, с таким предложением выступал гендиректор «Воздушных ворот северной столицы» (оператор Пулково) Леонид Сергеев. Руководство аэропорта ожидает, что режим «открытого неба» поможет увеличить его пассажиропоток с 20 млн до 35 млн пассажиров в год к 2025 году.

Представитель Акимова добавил, что Минтранс предложил разрешить иностранным лоукостерам перелеты в новом режиме на пять лет в качестве эксперимента, пока не будут «обкатаны» маршруты и сформированы пассажиропотоки. После чего их предложат российским авиакомпаниям.

В министерстве полагают, что такой план не навредит рынку. Министра транспорта Евгений Дитрих предложил разделить будущие маршруты на три группы: страны, куда не летают российские перевозчики вообще; государства с межправсоглашениями, но без частот из-за отсутствия спроса у россиян; спорные направления, добавил представитель вице-премьера. Акимов поручил разработать список таких стран.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия», для которой Пулково — базовый аэропорт, а также в «Победу» и «Уральским авиалиниям», которые также летают через петербургский аэропорт.

Ранее «Россия» сообщала, что может лишиться возможности выполнять рейсы из Пулково. Аэропорт заявлял о наличии у авиакомпании просроченной задолженности в размере 123 млн руб., хотя еще в июле ни о какой задолженности не сообщалось, говорили в пресс-службе перевозчика. Аэропорт объяснял это тем, что с 1 августа введены новые правила обслуживания авиакомпаний, в соответствии с которыми на оплату услуг по факту может рассчитывать только перевозчик, увеличивший в предыдущем году пассажиропоток не менее чем на 10%.

Совещание о введении «открытого неба» в Пулково проходило также в августе. Собеседники РБК тогда опасались, что нововведения могут быть связаны с желанием менеджмента Пулково сделать ставку на иностранных перевозчиков, что приведет к сокращению пассажиропотока российских компаний.

Тарифы на аэропортовые услуги

Параллельно с «открытием» неба в Пулково в правительстве предлагают дерегулировать тарифы на его аэропортовые услуги. В первую очередь, это коснется тарифов по международным направлениям, а затем — по маршруту Петербург — Москва, который «приближается к высококонкурентному» за счет автомобильной трассы М11 и железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Чиновники полагают, что это позволит Пулково вести «конкурентную ценовую политику».

Автор: Мария Кокорева
Теги: Пулково, Максим Акимов
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