Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха»

Аэропорт Пулково получит статус «открытого неба» и седьмую степень «свободы воздуха». Она позволяет перевозить людей и грузы без необходимости посадки в стране, где зарегистрированы авиакомпании

Вице-премьер Максим Акимов курирующий в правительстве транспорт, поддержал идею ввести режим «открытого неба» в международном аэропорту Пулково в Петербурге. Об этом сообщил его официальный представитель.

Речь идет об открытии для аэропорта «неба» по седьмой степени свободы воздуха. «Такая свобода позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика. То есть, например, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве», — сказал представитель Акимова.

По его словам, с таким предложением выступал гендиректор «Воздушных ворот северной столицы» (оператор Пулково) Леонид Сергеев. Руководство аэропорта ожидает, что режим «открытого неба» поможет увеличить его пассажиропоток с 20 млн до 35 млн пассажиров в год к 2025 году.

Представитель Акимова добавил, что Минтранс предложил разрешить иностранным лоукостерам перелеты в новом режиме на пять лет в качестве эксперимента, пока не будут «обкатаны» маршруты и сформированы пассажиропотоки. После чего их предложат российским авиакомпаниям.

В министерстве полагают, что такой план не навредит рынку. Министра транспорта Евгений Дитрих предложил разделить будущие маршруты на три группы: страны, куда не летают российские перевозчики вообще; государства с межправсоглашениями, но без частот из-за отсутствия спроса у россиян; спорные направления, добавил представитель вице-премьера. Акимов поручил разработать список таких стран.