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Степашин оценил необходимость выноса Ленина из мавзолея

Степашин: Мавзолей Ленина на Красной площади лучше оставить
Тело Ленина с Красной площади убирать не стоит: на него интересно посмотреть, но некрополь у Кремля выглядит странно, поскольку вокруг гуляет народ, считает Степашин. Он также отметил, что там захоронены «и не очень хорошие люди»
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Мавзолей на Красной площади сравним с Кунсткамерой в Петербурге, его стоит оставить в нынешнем виде, заявил бывший премьер Сергей Степашин.

«Само здание не надо сносить, оно красивое... Там его облик остался на 80%, фактически это уже не Ленин лежит, а мумия. Люди ходят, смотрят на него. Людям просто интересно посмотреть», — сказал онн в интервью ТАСС и выразил уверенность, что решать вопрос с захоронением политика следовало в 1991 году, но сейчас уже поздно, поскольку теперь «другой мир, население».

В то же время существование некрополя у Кремлевской стены Степашин назвал неправильным. «Красная площадь сейчас место для гуляний. Зимой — катки, книжный салон замечательный, ярмарки, песни, концерты. Я помню выступление Пола Маккартни, он приехал на Красную площадь, сказка была. А рядом могилы, погосты, кладбища. Вот это не по-людски», — уверен он. Степашин также отметил, что в стене замурованы «и не очень хорошие люди, но много великих».

Хоронить умерших революционеров и лидеров СССР у Кремлевской стены начали в 1919 году. Первой появилась могила Якова Свердлова, затем там похоронили Михаила Фрунзе, Феликса Дзержинского, Михаила Калинина, Иосифа Сталина, Клима Ворошилова, Семена Буденного, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко. В части Кремлевской стены между Никольской и Спасской башнями в нишах, закрытых гранитными досками, находятся 114 урн с прахом революционеров, первых наркомов, руководителей Коминтерна, военачальников, ученых, космонавтов.

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Фото:АГН «Москва»

Со слов Степашина, в 1998 году президент Борис Ельцин намеревался захоронить Ленина, но его удалось отговорить на фоне тяжелой экономической ситуации и угрозы импичмента.

В России регулярно обсуждают перспективу захоронения тела первого лидера СССР. В начале этого года большинство россиян поддержали вынос Ленина из мавзолея, но мнения сторонников такого варианта разделились. Так, примерно половина хотели бы сделать это как можно скорее, а чуть меньше — «когда уйдет поколение тех, кому он по-прежнему дорог». Каждый третий опрошенный высказался против любого вмешательства. За последние четыре года сторонников сохранения тела Ленина в мавзолее сократилось с 36 до 33%, следовало из результатов исследования ВЦИОМа.

РПЦ предлагало после выноса тела Ленина открыть в мавзолее музей массовых репрессий. «Случилось так, что именно с этим человеком связано начало красного террора, начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади», — говорил экс-глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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Сергей Степашин некрополь Мавзолей Ленина Кремль
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