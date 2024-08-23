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Экс-премьер Степашин рассказал о беседе с Ельциным о захоронении Ленина

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин отговорил первого президента страны Бориса Ельцина захоронить Владимира Ленина. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Степашина, случай произошел в 1998 году, когда он занимал пост главы МВД. Он находился в Лондоне на переговорах с тогдашним главой МИД Великобритании Джеком Стро. Ранним утром его вызвал к себе Ельцин и заявил о принятии срочного решения о захоронении Ленина.

Переубедить президента удалось, указав на сложное положение России в конце 90-х годов.

«Это был 1998 год, тогда импичмент готовили, был тяжелейший финансово-экономический кризис, случился дефолт, была политизированная Государственная дума. И он меня услышал», — сказал Степашин.

Он отметил, что целая группа уговаривала Ельцина отказаться от идеи захоронения.

Треть россиян выступили за скорейшее перезахоронение Ленина
Общество
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

В России регулярно обсуждают возможность захоронить тело первого главы СССР. Против выноса тела Ленина из Мавзолея выступали в КПРФ. В РПЦ выразили мнение, что «рано или поздно» это случится

Зимой 2024 года треть россиян посчитали, что церемонию нужно провести как можно скорее. Еще 27% уверены, что это необходимо сделать только после того, как уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог.

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