Пьяного мужчину задержали за попытку украсть тело Ленина из Мавзолея

В ночь на 6 февраля 42-летний сборщик мебели попытался украсть тело Ленина из Мавзолея. Его задержали, а вызванная для него психиатрическая бригада диагностировала расстройство на фоне алкогольного опьянения

Фото: АГН «Москва»

Правоохранительные органы в ночь на 6 февраля задержали мужчину, который попытался украсть тело Владимира Ленина из столичного Мавзолея. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на сотрудников полиции и ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В отделении полиции 42-летний мужчина, работающий сборщиком мебели, подтвердил намерение похитить Ленина, однако не смог объяснить, для чего, пишет «Московский комсомолец». Ему вызвали скорую помощь в связи с неадекватным поведением.

Бригада выявила психиатрическое расстройство на фоне опьянения. Перед задержанием мужчина «вел себя странно», «говорил что-то несуразное» и ходил вокруг Мавзолея. Собеседник ТАСС тоже рассказал, что задержанный был пьян.

По словам родственников мужчины, опрошенных «Московским комсомольцем», утром 5 февраля он отправился к школьному другу в Пушкино, а в 23 часа оказался на Тверской улице, распивая спиртные напитки. Дальнейшие события задержанный не помнит.

Мавзолей Ленина находится на Красной площади у Кремлевской стены. Тело революционера забальзамировали после его смерти в 1924 году: сначала оно хранилось в деревянном мавзолее, а каменный построили в 1930-м.