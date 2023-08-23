В АТОР сообщили о подешевевших на 40–60% турах в Турцию перед 1 сентября

Туроператоры объясняют снижение цен «традиционным спадом спроса, связанным с началом учебного года». Так, недельный тур в Кемер в трехзвездочный отель с вылетом 25 августа можно купить за 60,1 тыс. руб. на двоих

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Горящие туры в Турцию можно купить в среднем со скидками 40–60%, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные систем бронирования.

Так, недельный отдых в Кемере в трехзвездочном отеле («все включено») с вылетом 25 августа обойдется на 61% дешевле начальной цены — в 60,1 тыс. руб. на двоих, а в Мармарисе — в 69,8 тыс. руб.

Туроператоры объясняют снижение цен «традиционным спадом спроса, связанным с началом учебного года».

«Это касается всех направлений, которые в летнем сезоне выбирали туристы с детьми. Так, спад клиентской активности и, как следствие, появление горящих спецпредложений на ближайшие вылеты наблюдается сейчас и на таиландском направлении», — сообщает АТОР.

В ассоциации отмечают, что с начала сентября спрос начнет восстанавливаться и туры подорожают. Так, недельные путевки в Турцию с вылетом в начале месяца будут стоить уже от 92,5 тыс. до 100 тыс. руб. на двоих. С середины сентября минимальные цены на отдых в трехзвездочных отелях в большинстве случаев вырастут уже до 108–115 тыс. руб. за неделю на двоих.

В конце июля в АТОР сообщили, что Турцию в январе—июне 2023 года посетили 2 614 029 россиян, что на 79% больше, чем в первом полугодии 2022-го, и всего на 3,5% меньше, чем за тот же период доковидного 2019 года. При этом основной прирост произошел за счет коротких транзитных поездок в Стамбул.

Этот город за первые шесть месяцев посетили 1 007 837 туристов из России, что почти в три раза больше, чем в доковидном году и почти в два раза больше, чем в 2022-м. В то же время доля Антальи упала до 50% по сравнению с 78% в 2019 году.

По данным Министерства культуры и туризма республики, больше всего в страну в этом году въехало россиян. На втором месте Германия — 2 270 127 человек, на третьем — Великобритания с 1 489 304 поездками.

Тем временем летом Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих курортов для россиян, при этом она остается на первом месте по популярности среди зарубежных направлений.