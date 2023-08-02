Турция вошла в пятерку самых дорогих курортов для россиян

В тройку лидеров вошли Мальдивы, Куба и Шри-Ланка, отдохнуть на них стоит в среднем 200–400 тыс. руб. Следом идут Турция и Таиланд, сюда турпакет обойдется российским отдыхающим в 170–180 тыс. руб.

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Турция летом впервые вошла в пятерку самых дорогих туристических направлений для россиян, заявила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Ожидания по Турции, которые были у рынка зимой и в начале весны, не оправдались. Из-за высоких цен динамика летнего турпотока на морские курорты этой страны оказалась значительно ниже ожидаемой», — сказала она.

По данным АТОР, по состоянию на август рейтинг самых дорогих курортов по размеру среднего чека на туристический пакет выглядит так:

Мальдивы — 392 тыс. руб.,

Куба — 238 800 руб.,

Шри-Ланка — 213 тыс. руб.,

Турция — 183 340 руб.,

Таиланд — 175 800 руб. для одного человека

Для сравнения в АТОР сообщили, что отдых в Египте или ОАЭ для двоих обойдется в среднем немногим больше 150 тыс. руб.

Однако Турция остается на первом месте по популярности среди зарубежных курортов. Согласно приблизительным прогнозам туроператоров, в Турции за три летних месяца побывают 2,5 млн россиян, причем большинство из них (1,6 млн) посетят Анталью, 530 тыс. — Стамбул (в том числе транзитом) и 250 тыс. — Эгейское побережье.

Второе место у Абхазии (1,2 млн), третье — у ОАЭ и Египта (по 300 тыс.). Российские туристы также отдают предпочтение Таиланду (150 тыс.), Мальдивам (49 тыс.), Кубе (30 тыс.), Шри-Ланке (25 тыс.) и Сейшелам (10 тыс.). Всего за границей этим летом отдохнут 5 млн граждан России, прогнозируют аналитики.

В этом году в Турцию уже поехали отдыхать почти на 80% больше россиян, чем в прошлом, — 2,61 млн человек. Это всего на 3,5% меньше показателя доковидного 2019 года. Туроператоры отмечают, что основной прирост произошел за счет коротких транзитных поездок через аэропорт Стамбула. Доля Антальи в общем числе поездок упала до 50%, а ее отставание от доковидных объемов составило 38%.