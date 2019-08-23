Троих сотрудников СИЗО «Кресты-2» уволили после жалоб арестантов на пытки

Правозащитники сообщали, что в этом петербургском СИЗО есть специальные «пресс-хаты», где одни арестанты пытают других по приказу начальства в обмен на улучшение условий содержания

Фото: Сергей Николаев / ТАСС

По итогам проверки в петербургском СИЗО-1, более известном как «Кресты-2», Федеральная служба исполнения наказаний уволила троих сотрудников и привлекла к дисциплинарной ответственности еще 20 человек. Об этом сообщает пресс-бюро ФСИН.

Все материалы, полученные в ходе проверки, направили в следственные органы для принятия решений.

В начале августа после публикации в интернете видеозаписи, на которой заключенные избивают сокамерника в «Крестах-2», в Санкт-Петербург для проверки приехали представители ФСИН. Их проверка выявила многочисленные нарушения. К доследственной проверке после этого подключились Следственный комитет и Генпрокуратура. По данным Gulagu.net, администрация СИЗО организовала несколько «пресс-хат», в которых по приказу начальства арестанты пытали других заключенных в обмен на улучшение условий содержания. Пытками пытались выбивать признательные показания или отказ от жалоб.

ФСИН ранее выявила в «Крестах-2» случаи избиения и вымогательства. Gulagu.net также сообщало, что у арестантов вымогали деньги.