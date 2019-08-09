Генпрокуратура проверит СИЗО «Кресты-2» после сообщений о пытках

По данным правозащитников, в этом петербургском СИЗО есть специальные «пресс-хаты», где одни арестанты пытают других по приказу начальства в обмен на улучшение условий содержания

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Генпрокуратура проведет проверку в петербургском СИЗО-1, более известном как «Кресты-2», после сообщений о пытках со стороны «заключенных под стражу в отношении других арестованных». Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности лиц, содержащихся и заключенных под стражу», — отметили в прокуратуре. После проверки, в которой также примут участие сотрудники петербургской прокуратуры, могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее проверкой сообщений о пытках в следственном изоляторе занялись Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказаний. Поводом для этого стала публикация портала Gulagu.net от 7 августа, в которой говорилось, что администрация «Крестов-2» организовала в СИЗО несколько «пресс-хат», где арестанты по приказу начальства пытают других арестантов в обмен на более лояльные условия содержания. Под пытками, говорилось в публикации, выбивались признательные показания или отказ от жалоб. У арестантов также вымогали деньги, писал Gulagu.net

В руководстве ФСИН заявили, что их проверка выявила множество нарушений со стороны сотрудников СИЗО «Кресты-2».