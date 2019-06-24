Орешкин связал динамику прогноза ООН по демографии России с госполитикой

В комментариях к записи министра на Facebook политолог Екатерина Шульман отметила, что некорректно объявлять «прогнозируемых людей» в период между этими прогнозами «родившимися, и не просто так, а в результате целенаправленных государственных действий». По ее словам, важнее смотреть на показатели ожидаемой продолжительности жизни и снижения смертности от социально предотвращаемых причин. «Вот тут как раз политическими мерами можно больше сделать, чем в случае с рождаемостью, которая действительно подчиняется базовым трендам», — написала Шульман.

В ответ на эту ремарку Орешкин указал, что мировые демографические тренды учитывались и в одном, и в другом прогнозе ООН. «Стартовые условия были одни (и при сохранении трендов был построен прогноз 2003 года) — от них удалось, слава богу, отклониться в лучшую сторону. Через более быстрый рост продолжительности жизни, чем ожидалось, в том числе», — написал министр.

Ранее отдел народонаселения ООН опубликовал новый демографический прогноз до 2100 года. РБК провел сравнение этого прогноза с текущим (декабрьским) демографическим прогнозом Росстата и обнаружил, что по всем параметрам ООН пессимистичнее, чем российское статистическое ведомство.

Даже в нейтральном варианте прогноза ООН численность населения России к 2035 году снижается на 4,8 млн человек (до 141,1 млн), а по прогнозу Росстата снижение не такое сильное — на 2,6 млн человек, до 144,1 млн (в среднем за 2035 год).

К 2050 году ООН прогнозирует дальнейшее сокращение численности населения России до 135,8 млн человек, на 10 млн за 30 лет, а к 2100-му и вовсе до 126,1 млн человек.

Директор Института демографии ВШЭ профессор Анатолий Вишневский в разговоре с РБК указал, что с 2014 года Россия включает в свое население крымчан (это около 2,4 млн человек), а ООН население Крыма не учитывает. С учетом этого фактора ООН и Росстат не так уж сильно расходятся, отметил он.

Представитель отдела народонаселения ООН подтвердил РБК, что организация действительно учитывает данные по Крыму для Украины, а не для России.

ООН также считает, что такой показатель, как коэффициент демографической нагрузки (сколько детей в возрасте до 14 лет и людей старше 65 лет приходится на 1000 человек в возрасте 15–64 лет. — РБК), будет выше, чем можно рассчитать на основании данных Росстата.

Международная организация также считает, что в 2030 году Россия продолжит отставать по продолжительности жизни от всех европейских стран, кроме Молдавии и Украины, и сможет довести показатель средней продолжительности жизни при рождении до 80 лет к 2070-м годам. Росстат в своем самом оптимистичном прогнозе рассчитывает на достижение этой цели к 2030 году.