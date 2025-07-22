Адвокат рассказал, что на допрос увезли пятерых сотрудников Baza

Video

Как минимум пятеро сотрудников редакции телеграм-канала Baza, в том числе главред Глеб Трифонов, находятся на допросе. Защитников к ним не пускают, рассказал РБК гендиректор канала Анатолий Сулейманов.

«Адвокаты уже часа два с половиной на месте — там, где находятся Глеб и остальные сотрудники. Но почему-то, по каким-то причинам, их не пропускают», — сказал он.

Фото: Надежда Сарсания / РБК Фото: Надежда Сарсания / РБК Фото: Надежда Сарсания / РБК Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Адвокат Трифонова Алексей Михальчук подтвердил эту информацию. По его словам, защита пытается решить проблему, но «пока безрезультатно». Он отметил, что следователем процессуальное решение пока не принято, по крайней мере, никому о нем не сообщалось — а это, отметил он, «уже прямое нарушение закона», «потому что после трех часов, необходимых для проведения первичных мероприятий, следователь уже должен принять процессуальное решение относительно судьбы задержанных».

Сулейманов считает «бредом» сообщения о том, что редакция Baza покупала «сливы» у правоохранителей. Он пояснил, что Baza регулярно общается с силовиками и полицейскими, но «так же, как и все журналисты».

Утром 22 июля полицейские и сотрудники ОМОН пришли с обысками в офис телеграм-канала. Источник в правоохранительных органах рассказал РБК, что обыски связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа.

В редакции сообщили, что силовики изъяли компьютеры, телефоны и документы, добавив, что «журналистам не говорят суть претензий».

Перед посещением редакции правоохранители побывали у главного редактора канала Глеба Трифонова. Его увезли на допрос.

СК на фоне обысков сообщил, что в Москве возбудили дело о превышении должностных полномочий «сотрудниками полиции» (ст. 286 УК).