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Эксклюзив

Адвокат рассказал, что на допрос увезли пятерых сотрудников Baza

Адвокат рассказал, что на допрос увезли пятерых сотрудников Baza
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Как минимум пятеро сотрудников редакции телеграм-канала Baza, в том числе главред Глеб Трифонов, находятся на допросе. Защитников к ним не пускают, рассказал РБК гендиректор канала Анатолий Сулейманов.

«Адвокаты уже часа два с половиной на месте — там, где находятся Глеб и остальные сотрудники. Но почему-то, по каким-то причинам, их не пропускают», — сказал он.

Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Надежда Сарсания / РБК
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Адвокат Трифонова Алексей Михальчук подтвердил эту информацию. По его словам, защита пытается решить проблему, но «пока безрезультатно». Он отметил, что следователем процессуальное решение пока не принято, по крайней мере, никому о нем не сообщалось — а это, отметил он, «уже прямое нарушение закона», «потому что после трех часов, необходимых для проведения первичных мероприятий, следователь уже должен принять процессуальное решение относительно судьбы задержанных».

Главного редактора Baza Глеба Трифонова забрали на допрос
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Сотрудники правоохранительных органов входят в редакцию телеграм-канала Baza

Сулейманов считает «бредом» сообщения о том, что редакция Baza покупала «сливы» у правоохранителей. Он пояснил, что Baza регулярно общается с силовиками и полицейскими, но «так же, как и все журналисты».

Утром 22 июля полицейские и сотрудники ОМОН пришли с обысками в офис телеграм-канала. Источник в правоохранительных органах рассказал РБК, что обыски связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции из-за незаконной передачи информации ограниченного доступа.

В редакции сообщили, что силовики изъяли компьютеры, телефоны и документы, добавив, что «журналистам не говорят суть претензий».

Перед посещением редакции правоохранители побывали у главного редактора канала Глеба Трифонова. Его увезли на допрос.

СК на фоне обысков сообщил, что в Москве возбудили дело о превышении должностных полномочий «сотрудниками полиции» (ст. 286 УК).

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Анастасия Серова Анастасия Серова
журналист допрос адвокаты
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В редакции Baza изъяли компьютеры, телефоны и документы
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В редакции Baza рассказали, что обыски до сих пор продолжаются
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Силовики пришли с обыском в Михайловский театр
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