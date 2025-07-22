После обысков в Baza задержали сотрудников ОВД в трех регионах

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Несколько сотрудников территориальных подразделений ОВД задержаны за передачу третьим лицам служебной информации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

По словам Волк, сотрудники территориальных подразделений, подчиненных УМВД по Белгородской области, ГУ МВД по Краснодарскому и Красноярскому краям, по предварительным данным, «предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей». Впоследствии эти сведения обнародовались.

Ранее СК сообщил, что в трех регионах — Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области следователи выявили «факты незаконной передачи информации ограниченного доступа», которая публиковалась в Telegram.

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