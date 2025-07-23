МЧС сообщило о погибшем в пожаре на Мытной улице в Москве

В результате пожара в жилом доме на улице Мытной в Москве погиб один человек, сообщили в МЧС столицы.

«В ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

До этого ведомство заявило о девяти пострадавших. Три человека выпрыгнули из окон квартиры на четвертом этаже, где произошло возгорание.

Площадь пожара составляет 100 кв. м, он локализован, добавили в МЧС.

Улица Мытная начинается от метро Октябрьская и заканчивается у Даниловского рынка.

Вечером 22 июля пожар произошел в четырехэтажном жилом доме в Сочи. Площадь возгорания составила около 300 кв. м. Его удалось оперативно потушить, никто не погиб и не пострадал.