МЧС сообщило о погибшем в пожаре на Мытной улице в Москве
В результате пожара в жилом доме на улице Мытной в Москве погиб один человек, сообщили в МЧС столицы.
«В ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
До этого ведомство заявило о девяти пострадавших. Три человека выпрыгнули из окон квартиры на четвертом этаже, где произошло возгорание.
Площадь пожара составляет 100 кв. м, он локализован, добавили в МЧС.
Улица Мытная начинается от метро Октябрьская и заканчивается у Даниловского рынка.
Вечером 22 июля пожар произошел в четырехэтажном жилом доме в Сочи. Площадь возгорания составила около 300 кв. м. Его удалось оперативно потушить, никто не погиб и не пострадал.
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