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При пожаре в доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек

МЧС: при пожаре в доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек

В Москве на Мытной улице (район метро Тульская) загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже жилого дома, рассказали в столичном управлении МЧС.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений 3 человека выпрыгнули из окна 4 этажа — они находятся в скорой. Из подъезда дома огнеборцы вывели 15 человек. К сожалению, на пожаре пострадали 9 человек», — сообщило ведомство.

В тушении принимают участие 34 спасателя и десять единиц техники.

В Сочи загорелся четырехэтажный жилой дом
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По данным источника РЕН ТВ, предварительная площадь пожара — 60 кв. м. Телеканал сообщает, что среди пострадавших пять человек были госпитализированы. Также он публикует кадры возгорания — виден сильный огонь в верхней части здания.

Вечером 22 июля пожар произошел в четырехэтажном жилом доме в Сочи. Его площадь составила около 300 кв. м. Возгорание удалось оперативно потушить, никто не пострадал.

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