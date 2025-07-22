В Ростовской области начались пожары во дворах домов после удара дронов

Пожары начались во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района после падения обломков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Пожарные уже потушили пламя, отметил врио главы региона.

Слюсарь уточнил, что российские военные перехватили украинские беспилотники в небе над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком и Азовским районом.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о перехвате военными БПЛА, когда тот пытался атаковать одно из промышленных предприятий. В регионе также действовали временные ограничения мобильного интернета.

Кроме того, о введении угроз атаки дронов сообщали власти некоторых регионов. Например, мера действовала в Тульской области, сообщал губернатор Дмитрий Миляев.