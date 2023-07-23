Премьеру Израиля ночью проведут операцию по установке кардиостимулятора

Израильский премьер спустя неделю после госпитализации из-за обезвоживания перенесет операцию по установке кардиостимулятора. Она потребовалась из-за сигнала устройства для мониторинга работы сердца

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху этой ночью проведут операцию по установке кардиостимулятора, это произойдет накануне голосования по одному из аспектов судебной реформы, протесты против которой не утихают в стране.

Израильский премьер в своем Twitter опубликовал видео, где заявил, что чувствует себя хорошо и следует рекомендации врачей. Нетаньяху рассказал, что устройство для мониторинга сердечного ритма, которое ему имплантировали после госпитализации из-за обезвоживания на прошлой неделе, вечером 22 июля подало звуковой сигнал. В связи с этим потребовалась немедленная установка кардиостимулятора.

По словам Нетаньяху, медики сказали, что его должны выписать к полудню 23 июля, так что он сможет принять участие в голосовании по одному из законопроектов в рамках судебной реформы.

На время госпитализации Нетаньяху обязанности премьера будет исполнять министр юстиции Ярив Левин.

Нетаньяху 73 года. Он в третий раз возглавил правительство Израиля в конце декабря 2022 года. 15 июля его госпитализировали из-за обезвоживания.

Сам Нетаньяху говорил, что вместе с женой в пятницу был на Галилейском море «на солнце, без шляпы, без воды», и назвал это «не очень хорошей идеей». В субботу он, по данным источников Walla, потерял сознание у себя дома и ударился головой. Его отправили на обследование в «Шибу», ночь премьер провел в больнице.

Нетаньяху установили устройство для мониторинга работы сердца. Медики отмечали, что сердце политика «в отличном состоянии», а устройство установили «для обычного мониторинга».