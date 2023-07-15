Нетаньяху записал видеообращение после госпитализации

Биньямин Нетаньяху (Фото: Ariel Schalit / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу вечером записал видеообращение после сообщений о его госпитализации. Видео опубликовали израильские СМИ, в том числе Ynet.

73-летний политик рассказал, что накануне отдыхал с женой на озере Кинерет (Галилейское море), при этом на солнце он находился без головного убора и воды, что сам Нетаньяху назвал «плохой идеей». В результате его самочувствие ухудшилось.

«Прежде всего я хочу поблагодарить всех вас за вашу заботу и поблагодарить превосходную медицинскую бригаду здесь, в Шибе, которая осмотрела меня. Слава богу, я чувствую себя очень хорошо», — сказал израильский премьер. Он призвал израильтян проводить меньше времени на солнце и пить больше воды.

До этого в совместном заявлении канцелярии премьера и медицинского центра «Шиба», куда его доставили днем, говорилось, что Нетаньяху пожаловался на легкое головокружение, а в больнице сочли, что у него обезвоживание, передает The Times of Israel. «Первоначальные анализы в норме, ничего предосудительного обнаружено не было. Первоначальная оценка — обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр проходит дальнейшие плановые обследования», — приводит издание цитату из заявления.

В офисе премьера после сообщения о его госпитализации заявили, что он «в хорошем состоянии» и проходит медицинское обследование в больнице Шиба в пригороде Тель-Авива. Walla со ссылкой на источники в больнице писала, что Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи после того, как потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой. В клинике премьера обследуют, чтобы убедиться, что в результате удара головой он не получил никаких травм.