Премьеру Израиля имплантировали устройство для мониторинга работы сердца

Нетаньяху госпитализировали из-за обезвоживания. Его сердце «в отличном состоянии», устройство для мониторинга работы органа установили просто для наблюдения. Премьера уже выписали из больницы

Биньямин Нетаньяху (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который днем ранее попал в больницу, имплантировали устройство для мониторинга работы сердца, сообщает Haaretz со ссылкой на заявление больницы «Шиба», куда доставили политика. По данным издания, главу правительства уже выписали из больницы.

Медики «Шибы» отметили, что сердце политика «в отличном состоянии», а устройство установили «для обычного мониторинга».

Причиной его госпитализации врачи назвали обезвоживание. Сам Нетаньяху говорил, что вместе с женой в пятницу был на Галилейском море «на солнце, без шляпы, без воды», и назвал это «не очень хорошей идеей». В субботу он, по данным источников Walla, потерял сознание у себя дома и ударился головой. Его отправили на обследование в «Шибу», ночь премьер провел в больнице.

Из-за госпитализации Нетаньяху было отложено еженедельное воскресное заседание правительства страны. Оно пройдет в понедельник.

Нетаньяху 73 года. Он в третий раз возглавил правительство Израиля в конце декабря 2022 года.

Последний раз политик оказывался в больнице в октябре прошлого года, тогда ему стало плохо во время молитвы в синагоге. Израильского премьера обследовали, результаты анализов оказались нормальными. Однако Нетаньяху, как и в нынешнем случае, провел ночь в больнице и был выписан на следующий день.