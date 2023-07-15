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Заседание израильского кабмина перенесли из-за болезни Нетаньяху

Заседание израильского кабмина перенесли на сутки после госпитализации Нетаньяху
Врачи рекомендовали Нетаньяху остаться под наблюдением, в связи с чем воскресное заседание кабмина перенесено на сутки, сообщили в канцелярии премьера. Несколько СМИ сообщили, что Нетаньяху находится в кардиологическом отделении
Беньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

Еженедельное воскресное заседание кабмина Израиля под председательством Беньямина Нетаньяху перенесено на понедельник из-за состояния здоровья политика, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

В заявлении офиса премьера говорится, что по рекомендации врачей он останется под медицинским наблюдением. Сам Нетаньяху ранее связывал ухудшение состояния здоровья с обезвоживанием.

Как отмечает The Times of Israel, несколько израильских СМИ, в том числе радио KAN, сообщили, что Нетаньяху в настоящее время находится в кардиологическом отделении больницы.

73-летнего Нетаньяху госпитализировали днем 15 июля. Walla со ссылкой на источники в больнице писала, что Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи после того, как потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой.

В последний раз Нетаньяху госпитализировали в октябре прошлого года, ему стало плохо во время молитвы в синагоге. Израильского премьера обследовали: результаты анализов оказались нормальными, но по рекомендации врачей его оставили в больнице на ночь. На следующий день его выписали. Офис Нетаньяху сообщал, что он сразу вернулся «к полной активности» и даже вышел на утреннюю пробежку.

Нетаньяху 73 года. Он в третий раз возглавил правительство Израиля в конце декабря 2022 года.

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Израиль Биньямин Нетаньяху госпитализация кабмин
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