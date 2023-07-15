Заседание израильского кабмина перенесли из-за болезни Нетаньяху
Еженедельное воскресное заседание кабмина Израиля под председательством Беньямина Нетаньяху перенесено на понедельник из-за состояния здоровья политика, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра.
В заявлении офиса премьера говорится, что по рекомендации врачей он останется под медицинским наблюдением. Сам Нетаньяху ранее связывал ухудшение состояния здоровья с обезвоживанием.
Как отмечает The Times of Israel, несколько израильских СМИ, в том числе радио KAN, сообщили, что Нетаньяху в настоящее время находится в кардиологическом отделении больницы.
73-летнего Нетаньяху госпитализировали днем 15 июля. Walla со ссылкой на источники в больнице писала, что Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи после того, как потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой.
В последний раз Нетаньяху госпитализировали в октябре прошлого года, ему стало плохо во время молитвы в синагоге. Израильского премьера обследовали: результаты анализов оказались нормальными, но по рекомендации врачей его оставили в больнице на ночь. На следующий день его выписали. Офис Нетаньяху сообщал, что он сразу вернулся «к полной активности» и даже вышел на утреннюю пробежку.
Нетаньяху 73 года. Он в третий раз возглавил правительство Израиля в конце декабря 2022 года.