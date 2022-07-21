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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве рекомендовали ревакцинацию из-за роста заболеваемости COVID

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, россиянам, особенно людям пожилого возраста и страдающим хроническими заболеваниями, следует пройти ревакцинацию от коронавируса спустя полгода после предыдущей прививки. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий, передает ТАСС.

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы призываем наших граждан проходить ревакцинацию в течение полугода с момента предыдущей прививки. Это очень важно! Особенно это важно для людей пожилого возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями», — он.

В России выявили максимальное число случаев коронавируса с 1 мая
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

По его словам, в стране по большей части распространяется штамм «омикрон», который заразившиеся переносят в относительно легкой форме, особенно если прошли вакцинацию. Своевременные вакцинация и ревакцинация людей из групп риска позволяют существенно снизить вероятность осложненного течения заболевания, а также уменьшают вероятность развития «долгого» коронавируса.

Также Плутницкий рекомендовал тем, кто уже перенес заболевание, пройти углубленную диспансеризацию с целью раннего выявления возможных осложнений.

За прошедшие сутки в России выявили максимальное с 1 мая число новых заболевших коронавирусом — 6391 человек. Наибольшее число новых заболевших в Москве — 1763 человека.

Всего, по данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 18,5 млн случаев заражения коронавирусом. В 17,9 млн случаев пациенты выздоровели, чуть более 382 тыс. человек умерли.

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1 июля Роспотребнадзор снял в России ковидные ограничения, 15 июля были сняты запреты на пересечение госграниц. Ведомство обещало вернуть ограничения, если ситуация усугубится. Уже 18 июля Роспотребнадзор сообщил, что недельная заболеваемость вирусом внутри страны выросла на 30% по сравнению с предшествующей неделей. Однако общую ситуацию с распространением COVID ведомство назвало стабильной. Специалисты напомнили, что, если в том или ином регионе обстановка ухудшится, власти могут ввести ограничения только на его территории.

Вакцинация в регионах России
Число примененных доз вакцины на 100 человек населения региона*
первая доза вторая доза
*Может быть не равно доле привитого населения. Оперштаб включает в сведения о вакцинации первой и второй дозой данные по ревакцинации. При этом он не уточняет, учитываются ли в них прошедшие ревакцинацию люди однократно или несколько раз.
Источники: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, Росстат, расчеты РБК
Данные по России i

Теги
коронавирус вакцинация от COVID-19 COVID-19 Минздрав
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