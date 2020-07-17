Для троих фигурантов дела о гибели главы Total запросили реальные сроки

Самолет Dassault Falcon 50EX авиакомпании «Юниджет» потерпел крушение в московском аэропорту Внуково осенью 2014 года. При взлете он врезался в снегоуборочную машину, которая ошибочно выехала на взлетно-посадочную полосу. В салоне самолета находились глава компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа, в том числе французская стюардесса. Все они погибли.
Следствие пришло к выводу, что авария произошла из-за «отсутствия надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева». Кроме того, причиной произошедшего называлось «небрежное отношение» к своим обязанностям диспетчеров Надежды Архиповой и Александра Круглова, а также «утрата контроля» над своими подчиненными ведущего инженера аэродромной службы аэропорта Владимира Леденева. Все они стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Следствие по делу было завершено в марте 2015 года. В конце января 2016-го водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко признал свою вину. Дело направили в суд в июне того же года. В марте 2017-го Солнцевский суд Москвы вернул в прокуратуру дело в отношении Круглова, Дунаева и Архиповой, выделив его в отдельное производство.
В июле 2017 года суд огласил приговор Леденеву и Мартыненко. Первый получил три года колонии, второго лишили свободы сроком на четыре года. В связи с тем, что совершенное ими преступление попало под условия амнистии, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, судимость с них была снята.