Для троих фигурантов дела о гибели главы Total запросили реальные сроки

По делу о катастрофе в аэропорту Внуково проходили пять человек. В марте 2017-го дело в отношении троих из них было выделено в отдельное производство. Гособвинение просит назначить им реальные сроки до шести с лишним лет

Крушение самолета «Фалькон» в аэропорту «Внуково» в 2014 году (Фото: ТАСС)

Государственный обвинитель попросил приговорить к реальным срокам лишения свободы трех человек по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе.

Речь идет о диспетчере Александре Круглове, руководителе полетов центра управления воздушным движением аэропорта Внуково Романе Дунаеве и диспетчере руления Надежде Архиповой.

Для Дунаева обвинение попросило шесть лет и два месяца колонии, для Круглова — шесть лет, а для Архиповой — пять лет и десять месяцев.

Пресс-секретарь Солнцевского суда не ответил на запрос РБК.