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Катастрофа во Внуково ,  
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Для троих фигурантов дела о гибели главы Total запросили реальные сроки

По делу о катастрофе в аэропорту Внуково проходили пять человек. В марте 2017-го дело в отношении троих из них было выделено в отдельное производство. Гособвинение просит назначить им реальные сроки до шести с лишним лет
Крушение самолета «Фалькон» в аэропорту «Внуково» в 2014 году
Крушение самолета «Фалькон» в аэропорту «Внуково» в 2014 году (Фото: ТАСС)

Государственный обвинитель попросил приговорить к реальным срокам лишения свободы трех человек по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе.

Речь идет о диспетчере Александре Круглове, руководителе полетов центра управления воздушным движением аэропорта Внуково Романе Дунаеве и диспетчере руления Надежде Архиповой.

Для Дунаева обвинение попросило шесть лет и два месяца колонии, для Круглова — шесть лет, а для Архиповой — пять лет и десять месяцев.

Пресс-секретарь Солнцевского суда не ответил на запрос РБК.

«Юниджет» отказалась от иска к Внуково о крушении самолета главы Total
Общество

Самолет Dassault Falcon 50EX авиакомпании «Юниджет» потерпел крушение в московском аэропорту Внуково осенью 2014 года. При взлете он врезался в снегоуборочную машину, которая ошибочно выехала на взлетно-посадочную полосу. В салоне самолета находились глава компании Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа, в том числе французская стюардесса. Все они погибли.

Следствие пришло к выводу, что авария произошла из-за «отсутствия надлежащей координации взаимодействия между диспетчерскими и аэродромными службами со стороны руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева». Кроме того, причиной произошедшего называлось «небрежное отношение» к своим обязанностям диспетчеров Надежды Архиповой и Александра Круглова, а также «утрата контроля» над своими подчиненными ведущего инженера аэродромной службы аэропорта Владимира Леденева. Все они стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Суд амнистировал виновного в аварии самолета главы Total снегоуборщика
Общество
<p>Владимир Мартыненко</p> <p></p>

Следствие по делу было завершено в марте 2015 года. В конце января 2016-го водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко признал свою вину. Дело направили в суд в июне того же года. В марте 2017-го Солнцевский суд Москвы вернул в прокуратуру дело в отношении Круглова, Дунаева и Архиповой, выделив его в отдельное производство.

В июле 2017 года суд огласил приговор Леденеву и Мартыненко. Первый получил три года колонии, второго лишили свободы сроком на четыре года. В связи с тем, что совершенное ими преступление попало под условия амнистии, приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, судимость с них была снята.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Маргарита Алехина
Теги: прокурор, обвинение, авиакатастрофа
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