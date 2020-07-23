Суд признал виновными фигурантов дела о крушении самолета главы Total

Последние трое фигурантов дела о крушении бизнес-джета Кристофа де Маржери во Внуково в 2014 году признаны виновными. Прокуратура просит приговорить их к реальным срокам от пяти до шести лет заключения

Надежда Архипова, Александр Круглов и Роман Дунаев (слева направо) во время оглашения приговора в Солнцевском суде (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Суд признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери в 2014 году, диспетчеров Александра Круглова, Надежду Архипову и руководителя полетов во Внуково Романа Дунаева, передает ТАСС.

Они были признаны виновными по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Приговор им будет оглашен позднее.

В качестве наказания по этой статье предусматриваются принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет. Прокуратура требует назначить Дунаеву 6 лет и 2 месяца в колонии, Круглову — 6 лет, Архиповой — 5 лет и 10 месяцев.

«Дунаев не обеспечил связь и выслушивание инструктора, а также не согласовал график работы подчиненных и не организовал должным образом работу диспетчеров», — говорится в приговоре.

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