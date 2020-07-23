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В России за сутки умерли 147 заболевших COVID-19

Наибольшее число смертей за последние сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Иркутской области
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За последние сутки в России умерло 147 человек, заразившихся ранее коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из отчета, опубликованного на сайте Стопкоронавирус.рф.

При этом максимальное число смертей зафиксировано в Санкт-Петербурге (19) и Москве (14).

Кроме того, более трех смертей за сутки зарегистрировано в таких регионах, как:

  • Иркутская область — 12;
  • Пермский край — 10;
  • Красноярский край — 9;
  • Амурская область — 9;
  • Ростовская область — 5;
  • Новосибирская область — 5;
  • Якутия — 4.

Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в России болезнь выявлена более чем у 795 тыс. человек (в том числе 5848 за последние сутки), умерло 12 тыс. 892 человека. Полностью выздоровели, по официальным данным, более 580,3 тыс. человек.

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 млн
Общество
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Накануне, 22 июля, стало известно, что общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 млн.

Глава правительства России Михаил Мишустин в среду заявил, что надеется на появление эффективной вакцины от COVID-19 к осени текущего года.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус
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