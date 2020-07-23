В России за сутки умерли 147 заболевших COVID-19

Наибольшее число смертей за последние сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Иркутской области

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За последние сутки в России умерло 147 человек, заразившихся ранее коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из отчета, опубликованного на сайте Стопкоронавирус.рф.

При этом максимальное число смертей зафиксировано в Санкт-Петербурге (19) и Москве (14).

Кроме того, более трех смертей за сутки зарегистрировано в таких регионах, как:

Иркутская область — 12;

Пермский край — 10;

Красноярский край — 9;

Амурская область — 9;

Ростовская область — 5;

Новосибирская область — 5;

Якутия — 4.

Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в России болезнь выявлена более чем у 795 тыс. человек (в том числе 5848 за последние сутки), умерло 12 тыс. 892 человека. Полностью выздоровели, по официальным данным, более 580,3 тыс. человек.