В России за сутки умерли 147 заболевших COVID-19
За последние сутки в России умерло 147 человек, заразившихся ранее коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из отчета, опубликованного на сайте Стопкоронавирус.рф.
При этом максимальное число смертей зафиксировано в Санкт-Петербурге (19) и Москве (14).
Кроме того, более трех смертей за сутки зарегистрировано в таких регионах, как:
- Иркутская область — 12;
- Пермский край — 10;
- Красноярский край — 9;
- Амурская область — 9;
- Ростовская область — 5;
- Новосибирская область — 5;
- Якутия — 4.
Всего с момента начала эпидемии COVID-19 в России болезнь выявлена более чем у 795 тыс. человек (в том числе 5848 за последние сутки), умерло 12 тыс. 892 человека. Полностью выздоровели, по официальным данным, более 580,3 тыс. человек.