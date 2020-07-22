Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 млн

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 15 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, а также портала Worldometers, аккумулирующего информацию с сайтов министерств здравоохранения и профильных ведомств других стран.

По данным университета Хопкинса, в мире (на 19:50 мск) с момента начала пандемии выявлено 15 млн и 424 случая заражения COVID-19. В свою очередь, портал Worldometers сообщает о более чем 15,2 млн заболевших.

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