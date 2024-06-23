Глава Дагестана назвал цели нападений в Махачкале и Дербенте
Главная цель нападения боевиков в Махачкале и Дербенте — посеять панику и страх, заявил в своем телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
По его словам, неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации, однако на их пути встали сотрудники дагестанской полиции, среди которых есть пострадавшие.
В настоящее время объявлен план «Перехват» и создан оперативный штаб, личности нападавших устанавливаются. «Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся! Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже», — подчеркнул глава региона.
О нападении боевиков в Махачкале и Дербенте региональное УМВД сообщило в районе 19:00 мск. В Дербенте, по данным ведомства, неизвестные расстреляли здание церкви и синагоги. В ходе перестрелки с сотрудниками полиции один из правоохранителей погиб, несколько получили ранения. Здание синагоги загорелось.
В Махачкале боевики обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина, один сотрудник полиции погиб, шестеро получили ранения. При этом, как уточнили в МВД, боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева.
По информации Mash, выезды из Махачкалы и Дербента оцеплены.
Одновременно с нападениями в Дагестане перестрелка произошла в Абхазии на границе с Россией по реке Псоу.
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