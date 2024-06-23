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Общество ,  
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МВД сообщило об атаке на силовиков в двух городах Дагестана

МВД сообщило об атаке на силовиков в Махачкале и Дербенте
Махачкала, Дагестан
Махачкала, Дагестан (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, погиб один полицейский, шестеро ранены, сообщается в телеграм-канале УМВД по Дагестану.

Инцидент произошел на улице Ермошкина в центре города. В Махачкале объявлен план «Перехват».

Параллельно с этой атакой, около 18:00, в Дербенте, расположенном к югу от Махачкалы, неизвестные открыли огонь по синагоге и церкви, в результате погиб один полицейский, еще один ранен.

Злоумышленники скрылись на Volkswagen Polo белого цвета с госномером 921.

На улице Ермошкина в Махачкале, по данным «Яндекс.Карт», тоже есть синагога.

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Теги
Дагестан Махачкала Дербент

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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