МВД сообщило об атаке на силовиков в двух городах Дагестана
В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, погиб один полицейский, шестеро ранены, сообщается в телеграм-канале УМВД по Дагестану.
Инцидент произошел на улице Ермошкина в центре города. В Махачкале объявлен план «Перехват».
Параллельно с этой атакой, около 18:00, в Дербенте, расположенном к югу от Махачкалы, неизвестные открыли огонь по синагоге и церкви, в результате погиб один полицейский, еще один ранен.
Злоумышленники скрылись на Volkswagen Polo белого цвета с госномером 921.
На улице Ермошкина в Махачкале, по данным «Яндекс.Карт», тоже есть синагога.
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