Минздрав отправил на помощь пострадавшим севастопольцам врачей из Москвы

Минздрав: в Севастополь направили специалистов из Москвы для помощи раненым

Фото: Правительство Севастополя / ТАСС

В Севастополь направлены специалисты федеральных медицинских учреждений и больниц Москвы для помощи пострадавшим в результате ракетной атаки с использованием дальнобойных ATACMS. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Направлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, федеральных медицинских центров и больниц города Москвы. По итогам совместных осмотров пациентов будут приниматься решения о тактике дальнейшего лечения, в том числе о необходимости медицинской эвакуации», — рассказал он.

Заместитель губернатора города Александр Кулагин говорил, что в Севастополе достаточно медикаментов и медперсонала, а также крови для оказания помощи пострадавшим.

В результате удара пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями (четыре были сбиты, одна взорвалась в воздухе) погибли пять человек — двое взрослых и трое детей, 119 пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в город вылетел спецборт из Москвы, который вывезет несовершеннолетних раненых на лечение в столицу. По данным детского омбудсмена Марии-Львовой Беловой, всего пострадали 27 детей. Пять из них оказались в реанимации.

Атаке подвергся север Севастополя — район Учкуевка и поселок Любимовка, где находятся длинные песчаные пляжи, а море — чистое, рассказывал в эфире телеканала РБК корреспондент местного СТВ Михаил Паутов. По его словам, это популярные у отдыхающих места, в выходные здесь много семей с детьми.