Развожаев: в Севастополь вылетел спецборт из Москвы для вывоза раненых детей

В Севастополь вылетел спецборт из Москвы для вывоза пострадавших детей

В Севастополь, где в результате ракетной атаки пострадали 27 детей, вылетел спецборт из Москвы, который вывезет несовершеннолетних на лечение в столицу, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, раненые дети получат первую реанимационную помощь в Севастополе, после чего вылетят спецбортом «в лучшую московскую детскую больницу».

Севастополь попал под удар 23 июня около полудня. Как сообщило Минобороны, ВСУ атаковали город при помощи пяти американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, однако одна в результате воздействия средств ПВО отклонилась от курса и взорвалась в воздухе.

В результате погибли пять человек, включая троих детей, пострадали около 120. Как сообщал РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, среди пострадавших — 27 детей. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова уточняла, что пятеро из них, по предварительной информации, находятся в тяжелом состоянии.

Российское военное ведомство заявило, что ответственность за удар по Севастополю несут прежде всего США, так как их специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Следственный комитет России возбудил по факту атаки уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).