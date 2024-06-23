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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил о пяти погибших после удара ATACMS по Севастополю

Сюжет
Военная операция на Украине
Среди погибших — трое детей и двое взрослых. Еще 119 человек пострадали, в том числе 27 несовершеннолетних, пять из них — в реанимации. Большое число раненых обусловлено подрывом одной из ATACMS в воздухе

Развожаев сообщил о пяти погибших после удара ATACMS по Севастополю
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В результате атаки ВСУ на Севастополь с помощью ракет ATACMS погибли пять человек — двое взрослых и трое детей, заявил губернатор Михаил Развожаев.

«В настоящий момент — 124 пострадавших. Из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс в настоящее время пять детей находятся в реанимации пятой городской больницы. Все остальные ранения — легкой и средней тяжести», — сообщил он.

Известно, что одному из погибших детей два года, еще одна жертва — дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова девятилетняя София. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова говорила, что среди пострадавших 27 детей.

Что такое ракеты ATACMS, которыми ВСУ ударили по Севастополю
Политика

ВСУ ударили по северной части Севастополя — району Учкуевка и поселку Любимовка — пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе. Минобороны сообщило, что большое число раненых обусловлено подрывом боевой части этой ракеты.

В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как полетные задания в эти ракеты «вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США». «Подобные действия не останутся безответными», — пообещали в министерстве.

24 июня в Севастополе и Крыму объявлен день траура.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Севастополь ATACMS погибшие Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

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