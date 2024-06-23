Развожаев сообщил о пяти погибших после удара ATACMS по Севастополю
В результате атаки ВСУ на Севастополь с помощью ракет ATACMS погибли пять человек — двое взрослых и трое детей, заявил губернатор Михаил Развожаев.
«В настоящий момент — 124 пострадавших. Из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. Плюс в настоящее время пять детей находятся в реанимации пятой городской больницы. Все остальные ранения — легкой и средней тяжести», — сообщил он.
Известно, что одному из погибших детей два года, еще одна жертва — дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова девятилетняя София. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова говорила, что среди пострадавших 27 детей.
ВСУ ударили по северной части Севастополя — району Учкуевка и поселку Любимовка — пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе. Минобороны сообщило, что большое число раненых обусловлено подрывом боевой части этой ракеты.
В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как полетные задания в эти ракеты «вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США». «Подобные действия не останутся безответными», — пообещали в министерстве.
24 июня в Севастополе и Крыму объявлен день траура.
Упал — поднялся.
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