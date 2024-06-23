Власти Севастополя заявили, что в городе хватит медикаментов для раненых
В Севастополе нет нехватки в медикаментах для помощи пострадавшим при ракетной атаке со стороны Украины, сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин в телеграм-канале.
«Справляемся! Для оказания медицинской помощи всего достаточно, и медикаментов и медперсонала», — написал он. Замглавы города добавил, что запасов крови также хватает.
Днем Севастополь атаковали с помощью пяти ракет ATACMS, одна из которых в результате воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась над городом, сообщало Минобороны.
В результате атаки, по последним данным, погибли три человека — двое детей и один взрослый. Количество раненых достигло почти 100.
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил властям Севастополя помощь с размещением пострадавших в больницах.
Упал — поднялся.
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