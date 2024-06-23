В АТОР рассказали о падении цен на отели в Турции

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Цены на отели в Турции снизились в июле из-за низкого спроса, однако стоимость путевок для россиян осталась высокой, рассказал в интервью «РИА Новости» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов.

По его словам, в конце 2023 года часть отелей в Турции «серьезно повысила цены на июль—август», что обернулось падением спроса. «Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс», — сказал он.

Вместе с тем стоимость путевок для россиян остается высокой. Кобищанов связал это с колебанием курса рубля. «В прошлом году рубль колебался в районе 70–80 за доллар, а сейчас он ходит в коридоре 85–95, то есть ослаб примерно на 20%», — пояснил вице-президент АТОР.

По итогам 2023 года россияне посетили Турцию 6,31 млн раз, что на 20% больше, чем в 2022-м, и уже близко к допандемийному уровню, сообщали в Министерстве культуры и туризма республики. В АТОР ожидали, что летом 2024 года большинство российских граждан также выберут для отдыха Турцию.