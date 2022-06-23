Организаторы Евровидения окончательно отказались от конкурса на Украине

Европейский вещательный союз объяснил решение невозможностью обеспечить безопасность зрителей из-за боевых действий. Победители «Евровидения», группа Kalush Orchestra, ранее призывали EBU дать провести конкурс на Украине

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Европейский вещательный союз (EBU) принял окончательное решение о переносе песенного конкурса «Евровидение-2023» с территории Украины в другую страну из соображений безопасности. Об этом говорится на сайте союза.

«EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни «Евровидение» в следующем году», — говорится в заявлении.

Решение было мотивировано тем, что Украина и EBU не смогут обеспечить безопасность зрителей и участников мероприятия из-за боевых действий на востоке страны.

На «Евровидении-2022» победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Победа дает стране право на проведение конкурса в следующем году.

Однако 17 июня в EBU впервые заявили, что Украина не сможет принять песенный конкурс. В соответствии с правилами EBU начинает переговоры с Великобританией о проведении Евровидения на ее территории. Британия в мае заняла второе место.