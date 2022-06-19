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Военная операция на Украине ,  
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Победители «Евровидения» выступили против переноса конкурса с Украины

По словам директора Kalush Orchestra, победа на «Евровидении» нужна была Украине, чтобы добиться мира в месте проведения, а не получить приз
Группа Kalush Orchestra
Группа Kalush Orchestra (Фото: Matteo Rasero / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Евровидение 2023» должно пройти на Украине. Об этом заявил директор музыкального коллектива Kalush Orchestra Николай Кучерявый в эфире «24 канала».

«Моя позиция — это проводить конкурс в Украине! Мы выигрывали не для кубка, а для мира в месте проведения. Было бы лучше, если бы 40 стран-участниц помогли Украине обрести мир, а не искали, куда бы перенести конкурс», — сказал он.

Украина не будет принимать «Евровидение-2023»
Общество
Группа Kalush Orchestra

Его слова поддержали лидер группы Олег Псюк и министр культуры Украины Александр Ткаченко.

О том, что Украина не сможет принять песенный конкурс, Европейский вещательный союз (EBU) сообщил 17 июня. В организации утверждают, что Украина не сможет обеспечить безопасность гостей и зрителей.

В соответствии с правилами EBU начинает переговоры с Великобританией о проведении «Евровидения» на ее территории. Британия в мае заняла второе место.

Kalush Orchestra победили на «Евровидении» в мае этого года с песней Stefania. Победа дает стране право на проведение конкурса в следующем году.

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Украинская группа Kalush Orchestra продала награду с «Евровидения»
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Kalush Orchestra

Россия начала военную операцию на Украине в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту населения Донбасса от «геноцида», а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства.

По данным ООН, за время боевых действий с 24 февраля на Украине погиб 4481 мирный житель, 5565 ранены.

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Украина «Евровидение» Военная операция на Украине

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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