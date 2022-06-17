Украина не будет принимать «Евровидение-2023»
Украина не сможет провести музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году на своей территории из-за соображений безопасности, говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС). Страна получила это право после победы на конкурсе в мае.
В ЕВС напомнили, что конкурс проводится в стране-победителе при условии соблюдения ряда требований, в том числе обеспечения безопасности участников и зрителей. На фоне продолжающихся военных действий ЕВС провел оценку целесообразности проведения «Евровидения» на Украине.
«После объективного анализа Референс-группа, руководящий орган ЕВС, с глубоким сожалением должна заключить, что. учитывая текущие обстоятельства, вещатель UA: PBC (Национальная общественная телерадиокомпания Украины. — РБК) не сможет обеспечить требуемые гарантии безопасности <...>» — говорится в релизе.
В соответствии с правилами ЕВС начинает переговоры с Великобританией о проведении «Евровидения» на ее территории. Британия в мае заняла второе место.
В понедельник замруководителя офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил, что страна начинает подготовку к проведению финала музыкального конкурса. «Главный вопрос для нас и Европейского вещательного союза — безопасность. Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к «Евровидению-2023», — утверждал он.
Победу в последнем туре «Евровидения» в мае этого года Украине принесла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. На втором оказался британский певец Сэм Райдер с песней Space man, на третьем — Шанель Терреро из Испании с композицией SloMo. Россию в этом году не допустили до участия в конкурсе в связи с боевыми действиями на Украине.
После завершения финала три страны заявили, что организаторы неправильно объявили их оценки. Азербайджан и Грузия заявили, что поставили максимальное число баллов Украине, а не Великобритании, как было объявлено, а Румыния сказала, что отдала высший балл Молдавии, но их присудили Украине.