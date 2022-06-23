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Бочкарев сообщил о начале проектирования финального участка дублера МКАД

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве началось проектирование заключительного и одного из самых сложных участков магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Речь идет об участке магистрали от улицы Поляны до самого Варшавского шоссе.

«Проектирующийся участок станет заключительным на всей трассе. Он будет примыкать к южной части Московского скоростного диаметра. Окончание проектирования запланировано на третий квартал текущего года. В эти же сроки намечено начало строительства», — рассказал заммэра.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

По словам Бочкарева, степень готовности магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе на данный момент составляет 49%. «Уже открыты два участка трассы — от Киевского до Калужского шоссе и от Калужского шоссе до транспортно-пересадочного узла «Столбово». Еще два участка строятся», — уточнил он.

Глава Стройкомплекса напомнил, что длина магистрали от Солнцево до Варшавского шоссе, пролегающей через Бутово, составит 22,5 км, а общая длина нового дорожного полотна с учетом развязок — порядка 92,4 км.

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Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»


Магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе проходит от Боровского до Киевского шоссе, далее — через Калужское до Варшавского шоссе, связывая тем самым четыре магистрали и обеспечивая поперечную связь между развивающимися районами Новой Москвы. В частности, реализация проекта должна будет улучшить транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский. Новая магистраль сможет стать дублером Московской кольцевой автодороги (МКАД) на юго-западе столицы.

Ранее Бочкарев говорил, что одно из ключевых звеньев этой трассы, тоннель под Киевским шоссе, готов на 75%. Строители завершили работы по монолитным конструкциям, начались монтаж инженерных конструкций и внутренняя отделка.

Теги
Москва автодороги трассы магистрали Новая Москва Андрей Бочкарев
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