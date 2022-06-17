Тоннель под Киевским шоссе в Москве построили на 75%

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Строительство тоннеля под Киевским шоссе на участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в Москве завершено на 75%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вице-мэр уточнил, что на объекте завершены работы по монолитным конструкциям тоннеля, начались работы по монтажу инженерных систем тоннеля и внутренней отделке. Бочкарев отметил, что реализация проекта позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский. Значительно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе.

В рамках проекта предусмотрено строительство и реконструкция дорог протяженностью более 9 км, уточнила глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. «В их числе — эстакада над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, путепровод через магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, подземный пешеходный переход на пересечении с улицей Новоорловская и в районе горнолыжного склона «Ново-Переделкино», — сказал глава департамента.

Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу реконструировать дороги Новой Москвы и приспособить их для движения общественного транспорта. Они должны дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам.

Магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе проходит от Боровского шоссе до Киевского, далее — через Калужское шоссе до Варшавского, связывает четыре магистрали и образовывает поперечную связь между районами Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Два участка трассы уже ввели в эксплуатацию: от Киевского до Калужского шоссе и до ТПУ «Столбово», еще два пока строятся.