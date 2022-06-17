Тоннель под Киевским шоссе в Москве построили на 75%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 16 июн, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 16 июн, 15:55
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 11:42
Патрушев заявил, что студенты возвращаются из США «агитаторами» революций Политика, 11:41
«Россети Северо-Запад» и Мурманская область подписали ряд соглашений Пресс-центр, 11:40
Компания получила административный штраф. Как его отменить или уменьшить Pro, 11:39
Мантуров оценил объем поставленных через серый импорт товаров в $2 млрд Экономика, 11:35
«Темная сторона изобилия»: как перестать разрушать планету и начать жить Зеленая экономика, 11:30
The Verge узнал о жалобе сотрудников SpaceX на посты Маска в Twitter Бизнес, 11:30
«Если будем строить трубу, нам труба». О чем говорили на завтраке «Сбера» Финансы, 11:26
Власти назвали сроки начала выпуска «Москвичей» и электрокаров Evolute Авто, 11:25
Утечка данных: что делать в первые часы после ее обнаружения Pro, 11:25
Новак допустил снижение нефтепереработки на 10% в 2022 году Экономика, 11:20
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:19
В Крыму задержали личного охранника организатора блокады полуострова Политика, 11:18
В Минфине исключили вероятность продажи нефти за криптовалюту Крипто, 11:15

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Город ,  
0 

Тоннель под Киевским шоссе в Москве построили на 75%

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Строительство тоннеля под Киевским шоссе на участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в Москве завершено на 75%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вице-мэр уточнил, что на объекте завершены работы по монолитным конструкциям тоннеля, начались работы по монтажу инженерных систем тоннеля и внутренней отделке. Бочкарев отметил, что реализация проекта позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский. Значительно увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе.

Дублер Киевского и Калужского шоссе в Новой Москве построили на 20%
Общество
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

В рамках проекта предусмотрено строительство и реконструкция дорог протяженностью более 9 км, уточнила глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. «В их числе — эстакада над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, путепровод через магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, подземный пешеходный переход на пересечении с улицей Новоорловская и в районе горнолыжного склона «Ново-Переделкино», — сказал глава департамента.

Загрутдинов напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу реконструировать дороги Новой Москвы и приспособить их для движения общественного транспорта. Они должны дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам.

Деньги на дублер Пятницкого шоссе выделят из бюджета Подмосковья
Экономика
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе проходит от Боровского шоссе до Киевского, далее — через Калужское шоссе до Варшавского, связывает четыре магистрали и образовывает поперечную связь между районами Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Два участка трассы уже ввели в эксплуатацию: от Киевского до Калужского шоссе и до ТПУ «Столбово», еще два пока строятся.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года
Статьи
Pro
Фото: Danurwendho Adyakusuma / Unsplash Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту
Статьи
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне
Статьи
Pro
Фото: Giuseppe Cacace / Getty Images Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы
Pro
Компания получила административный штраф. Как его отменить или уменьшить
Инструкции
Теги
Москва дороги строительство дорог транспорт Андрей Бочкарев Новая Москва

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Счетная палата предложила отказаться от трассы в Приморье за ₽300 млрд
Бизнес
Строительство трассы Москва — Казань подорожало на 200 млрд руб.
Общество
Достройку платной трассы Москва — Петербург профинансируют из ФНБ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter