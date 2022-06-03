Деньги на дублер Пятницкого шоссе выделят из бюджета Подмосковья

Подмосковье оплатит строительство дублера Пятницкого шоссе, поскольку потенциальных инвесторов нет. По словам экспертов, инвесторы не хотят входить в проекты, поскольку сейчас невозможно спрогнозировать экономическую ситуацию

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Власти Подмосковья ищут компанию, которая построит новую дорогу — пятикилометровый дублер Пятницкого шоссе, 9 млрд руб. на нее выделят из областного бюджета, со ссылкой на региональный минтранс сообщил «Коммерсантъ».

Трасса начнется недалеко от границ Москвы в районе поселка Светлые Горы, где будет съезд на дублер с действующего шоссе. Затем она пройдет в обход населенных пунктов с запада и вернется на Пятницкое шоссе после деревни Юрлово.

На проектирование и стройку область выделит 9 млрд руб. Шестиполосное освещенное шоссе, рассчитанное на скорость движения 120 км/ч, будут строить в 2023–2025 годах. На втором этапе Пятницкое шоссе от границы с Москвой до дублера расширят с двух до шести полос, но сроки неизвестны. В областном минтрансе не исключили, что впоследствии названия дублера и шоссе изменят для удобства жителей.

Само 50-километровое Пятницкое шоссе начинается от МКАД на северо-западе (это основная магистраль столичного района Митино) и ведет к Солнечногорску. За последние десять лет вдоль трассы построили множество жилых комплексов, дорогу периодически ремонтируют, но без кардинальных изменений. Как пояснили изданию в областном минтрансе, реконструкция нецелесообразна, поскольку магистраль проходит в основном через населенные пункты — для расширения шоссе нужно изымать земельные участки.

Шоссе давно перегружено из-за жилой застройки, недостаточной и неравномерной ширины проезжей части, отметил член Общественного совета при областном минтрансе Андрей Мухортиков. Он считает, что придется решать вопрос о стыковке дублера с улично-дорожной сетью Москвы и ближнего Подмосковья. «Если трасса просто будет вливаться в существующее шоссе, то лишь перегрузит его еще больше. Нужно искать иное решение, которое позволило бы перераспределить трафик», — отметил эксперт.

Строительство дублера обсуждается с 2016 года, тогда речь шла о платной дороге. В 2021 году эти планы подтвердило распоряжение министерства инвестиций Московской области, но в итоге от них отказались, пишет «Коммерсантъ».

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Поскольку социально-экономическая значимость объекта высока, а потенциальных инвесторов нет, власти Подмосковья решили оплатить строительство дороги из бюджета, сказали изданию в областном минтрансе. Проезд по дублеру будет бесплатным.

Ряд региональных проектов Подмосковье осуществляет в рамках концессий, например прокладку дублера Егорьевского шоссе или Новолыткаринского шоссе (дублер МКАД). Из последнего проекта ранее из-за увеличения сметы вышла одна из компаний, но, как позже заверили власти, на строительстве и финансировании дороги это не отразится, сообщал «Коммерсантъ».

С проблемами в поиске инвесторов столкнулся и «Автодор»: госкомпания на днях объявила повторный тендер по строительству участка ЦКАД в Одинцовском районе, поскольку на первый конкурс никто не пришел. Однако в областном минтрансе сохраняют планы строить платные дороги. Поскольку бюджет ограничен, строительство ряда востребованных для региона дорог «рассматривается с применением механизма государственно-частного партнерства», сказали в нем.

Когда десять лет назад начинались первые концессионные проекты, на конкурс приходило по три-четыре претендента, но сейчас достоверных прогнозов никто сделать не может, отметил в беседе с изданием директор НИИ экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин.

«Непонятно, к примеру, как и чем ты будешь отдавать кредит в банке, который возьмешь на строительство. Сегодня компании четыре раза подумают, прежде чем войти в долгосрочный проект», — пояснил он. Как считает эксперт, если концессии в дорожной стройке и останутся, то «с преобладанием государственных денег».