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Дублер Киевского и Калужского шоссе в Новой Москве простроили на 20%

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Власти Москвы оценивают в 20% строительную готовность трассы Мамыри — Пенино — Шарапово, которая должна фактически стать дублером Киевского и Калужского шоссе. О ходе строительства данного объекта во вторник рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, выполнено устройство 40% дорожного покрытия, за исключением верхнего слоя. «Также в настоящее время ведутся работы по монтажу и переустройству инженерных коммуникаций», — уточнил он.

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Строительство трассы разделено на две очереди. Строить первую очередь, протяженность которой составляет 8,3 км, начали в январе 2020 года. «Проект включает в себя четыре искусственных сооружения: два путепровода тоннельного типа и два моста», — сообщил Бочкарв. Протяженность второй очереди — 1,9 км.

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин добавил, что для одного из путепроводов полностью готова подземная часть и подпорные стенки, для другого — частично выполнена выемка грунта. «На стройплощадке моста через реку Сосенка частично оборудованы подходы и выполнена подготовка грунта к монтажу свайного основания под опоры. Также выполнена подготовка свайного основания под опоры и установлена первая опора моста в районе СНТ «Родник», — рассказал Жидкин.

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Фото:stroi.mos.ru

Первый участок трассы Мамыри — Пенино — Шарапово протяженностью 1,1 км — от Николо-Хованской улицы до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе ввели в эксплуатацию летом минувшего года, напомнил Жидкин. Полностью запустить трассу Мамыри — Пенино — Шарапово власти планируют в 2023 году.

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