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Общество ,  
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Минтруд назвал сроки новогодних каникул в 2023 году

Они продлятся с 31 декабря по 8 января. Последний день 2022 года автоматически стал нерабочим, поскольку выпал на субботу
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Новогодние праздники в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января, сообщил Минтруд в Telegram. Выходные 1 и 8 января будут перенесены на 24 февраля и 8 мая, уточнили в ведомстве.

«Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — говорится в сообщении.

На 23 февраля 2023-го россиян ждут четырехдневные выходные, поскольку праздник выпадает на четверг, и пятница 24 февраля будет нерабочей. На 8 марта будет единственный выходной. В мае к обычным выходным добавятся еще три: один на Первомай и два — на День Победы. В честь 12 июня и 4 ноября ожидается по три нерабочих дня, поскольку оба праздника выпадают на понедельники.

Выходные в России в 2022 году. Календарь праздников
Общество

В 2022-м новогодние праздники длились десять дней, с 31 декабря по 9 января. Последний день года правительство делало нерабочим уже второй год подряд, но это не закреплено на постоянной основе, хотя депутаты Государственной думы выступали с подобной инициативой. В правительстве указывали, что власти уже наделены правом «осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря» и в новом законе нет нужды.

В текущем году у россиян чуть более длинные выходные будут в ноябре: День народного единства выпадает на пятницу. На 23 февраля и 12 июня нерабочим был только один день, на 8 марта — два дня, на майские праздники было четыре дополнительных выходных.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Минтруд Выходные новогодние праздники

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