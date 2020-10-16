Правительство объявило 31 декабря выходным

В 2021 году последний день года будет нерабочим, на него перенесут выходной с 3 января, который выпадает на воскресенье. Помимо этого, выходной с субботы, 2 января, перенесли на пятницу, 5 ноября

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 31 декабря в 2021 году будет выходным. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

В нем говорится, что, поскольку 2 и 3 января в этот год выпадают на субботу и воскресенье, их было решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря, соответственно.

Также выходной с 20 февраля, который выпадает на субботу, переносится на понедельник 22 февраля. В итоге россияне будут отдыхать три дня подряд, с воскресенья 21 февраля по вторник 23 февраля.

В общей сложности в 2021 году будет семь праздничных периодов: