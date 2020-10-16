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Общество ,  
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Правительство объявило 31 декабря выходным

В 2021 году последний день года будет нерабочим, на него перенесут выходной с 3 января, который выпадает на воскресенье. Помимо этого, выходной с субботы, 2 января, перенесли на пятницу, 5 ноября
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому 31 декабря в 2021 году будет выходным. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

В нем говорится, что, поскольку 2 и 3 января в этот год выпадают на субботу и воскресенье, их было решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря, соответственно.

Также выходной с 20 февраля, который выпадает на субботу, переносится на понедельник 22 февраля. В итоге россияне будут отдыхать три дня подряд, с воскресенья 21 февраля по вторник 23 февраля.

В общей сложности в 2021 году будет семь праздничных периодов:

  • с 1 по 10 января,
  • с 21 по 23 февраля,
  • с 6 по 8 марта,
  • с 1 по 3 мая,
  • с 8 по 10 мая,
  • с 12 по 14 июня,
  • с 4 по 7 ноября.

Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В начале сентября такой перенос выходных дней в 2021 году предложил Минтруд. В министерстве поясняли, что это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Также в ведомстве подчеркнули, что это соответствует трудовому законодательству, по которому еженедельный непрерывный отдых должен составлять не менее 42 часов.

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Ранее звучали предложения сделать 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе, даже если эта дата выпадает на будний день. В конце ноября 2019 года соответствующий законопроект внесли в Госдуму, одним из авторов был глава комитета по труду и социальной защите Ярослав Нилов. Авторы проекта подчеркивали, что это позволит гражданам более рационально распоряжаться выходными и нерабочими днями, а также будет способствовать соблюдению баланса интересов работников, работодателей и профсоюзов.

Однако в конце февраля правительство отклонило его, указав, что по трудовому законодательству оно имеет право переносить выходные дни на другие и необходимости в отдельном законе нет.

Автор
Мария Лисицына
31 декабря выходной день
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