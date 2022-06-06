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Выходные в России в 2022 году. Календарь праздников

В 2022 году в июне россияне будут отдыхать с 11-го по 13-е число. Полный производственный календарь выходных и праздников 2022 года — в материале РБК

Новогодние каникулы

Каникулы продлятся по 9 января. 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье.

Как отдыхаем в феврале

23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на среду — выходным будет только этот день.

Как отдыхаем в марте

Выходной день с субботы, 5 марта, переносится на понедельник. Таким образом, суббота будет рабочей, а выходными станут 6, 7 и 8 марта.

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Как отдыхаем в майские праздники

На 3 и 10 мая перенесены январские выходные, так как 1 и 2 января выпали на субботу и воскресенье. Майские праздники, как обычно, пройдут в два блока: с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник) — эти выходные приурочены к Дню Труда; с 7 мая (суббота) по 10 мая (вторник) — праздники в честь Дня Победы.

Как отдыхаем в июне

12 июня отмечается День России, в этом году он выпадает на воскресенье, поэтому отдыхать россияне будут с 11-го по 13-е число.

Как отдыхаем в ноябре

Ноябрьские праздники в 2022 году продлятся с 4 по 6 ноября — с пятницы по воскресенье.

31 декабря — выходной

В 2021 году правительство объявляло 31 декабря выходным днем. В 2022-м эта дата совпадает с нерабочей субботой, и в правительственном календаре канун Нового года тоже отмечен как выходной.

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Теги
Мария Вишнякова, Анастасия Антипова Анастасия Антипова
праздники майские выходные правительство новогодние праздники
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