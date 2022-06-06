Выходные в России в 2022 году. Календарь праздников

В 2022 году в июне россияне будут отдыхать с 11-го по 13-е число. Полный производственный календарь выходных и праздников 2022 года — в материале РБК

Новогодние каникулы

Каникулы продлятся по 9 января. 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье.

Как отдыхаем в феврале

23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на среду — выходным будет только этот день.

Как отдыхаем в марте

Выходной день с субботы, 5 марта, переносится на понедельник. Таким образом, суббота будет рабочей, а выходными станут 6, 7 и 8 марта.

Читайте на РБК Pro Pro Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Статьи Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи Pro Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса Кейсы Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России Как повлиял на акции McDonald’s уход компании из России Статьи Pro Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Инструкции Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции Pro Изменения в стандартах бухучета: вы их не знали, но уже успели нарушить Изменения в стандартах бухучета: вы их не знали, но уже успели нарушить Статьи

Как отдыхаем в майские праздники

На 3 и 10 мая перенесены январские выходные, так как 1 и 2 января выпали на субботу и воскресенье. Майские праздники, как обычно, пройдут в два блока: с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник) — эти выходные приурочены к Дню Труда; с 7 мая (суббота) по 10 мая (вторник) — праздники в честь Дня Победы.

Как отдыхаем в июне

12 июня отмечается День России, в этом году он выпадает на воскресенье, поэтому отдыхать россияне будут с 11-го по 13-е число.

Как отдыхаем в ноябре

Ноябрьские праздники в 2022 году продлятся с 4 по 6 ноября — с пятницы по воскресенье.

31 декабря — выходной

В 2021 году правительство объявляло 31 декабря выходным днем. В 2022-м эта дата совпадает с нерабочей субботой, и в правительственном календаре канун Нового года тоже отмечен как выходной.