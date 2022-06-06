Выходные в России в 2022 году. Календарь праздников
Новогодние каникулы
Каникулы продлятся по 9 января. 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье.
Как отдыхаем в феврале
23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на среду — выходным будет только этот день.
Как отдыхаем в марте
Выходной день с субботы, 5 марта, переносится на понедельник. Таким образом, суббота будет рабочей, а выходными станут 6, 7 и 8 марта.
Как отдыхаем в майские праздники
На 3 и 10 мая перенесены январские выходные, так как 1 и 2 января выпали на субботу и воскресенье. Майские праздники, как обычно, пройдут в два блока: с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник) — эти выходные приурочены к Дню Труда; с 7 мая (суббота) по 10 мая (вторник) — праздники в честь Дня Победы.
Как отдыхаем в июне
12 июня отмечается День России, в этом году он выпадает на воскресенье, поэтому отдыхать россияне будут с 11-го по 13-е число.
Как отдыхаем в ноябре
Ноябрьские праздники в 2022 году продлятся с 4 по 6 ноября — с пятницы по воскресенье.
31 декабря — выходной
В 2021 году правительство объявляло 31 декабря выходным днем. В 2022-м эта дата совпадает с нерабочей субботой, и в правительственном календаре канун Нового года тоже отмечен как выходной.