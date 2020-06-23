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Накануне парада Победы пробки в Москве достигли девяти баллов

В ЦОДД сложную дорожную ситуацию объяснили приездом в Москву иностранных делегаций
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В Центре организации дорожного движения столицы назвали ожидаемым факт, что пробки вечером 23 июня достигли девяти баллов. Сложную дорожную ситуацию объяснили предстоящим парадом Победы.

«Накануне парада Победы в Москву прибывают международные делегации, есть ограничения движения. Сложнее всего сейчас в центре в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), на западе и юго-западе МКАД», — гласит сообщение ЦОДД в Twitter.

В центре заметили, что движение автомобилей в сторону области является рабочим. По состоянию на 19:30 мск не было серьезных затруднений на Дмитровском, Ярославском, Каширском и Алтуфьевском шоссе, а также на Липецкой улице, продолжением которой является трасса «Дон».

ЦОДД предупредил об осложнении движения в Москве накануне Парада
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Там рекомендовали не выезжать на автомобиле в город до 21:00.

В ЦОДД также предупредили, что в связи с парадом Победы с 5:30 24 июня в городе будут ограничения движения. Перекрывать дороги будут по той же схеме, что и во время репетиций. Помимо центральных улиц ограничения коснутся Мневников, где в преддверии парада базируется военная техника.

Девятибалльные пробки вернулись в Москву сразу после отмены режима самоизоляции. В течение предыдущих двух месяцев машин на столичных дорогах было существенно меньше.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Парад Победы, пробки
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