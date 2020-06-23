Кремль анонсировал обращение Путина «о нас с вами в целом»

Президент России Владимир Путин вновь обратится к россиянам, телеобращение запланировано на 15:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Выступление президента коснется широкого круга тем, добавил он.

«О текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о состоянии дел в к экономике, о нас с вами в целом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что будет темой обращения.

Материал дополняется