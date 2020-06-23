Общество , 23 июн, 12:30
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Кремль анонсировал обращение Путина «о нас с вами в целом»
Президент России Владимир Путин вновь обратится к россиянам, телеобращение запланировано на 15:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Выступление президента коснется широкого круга тем, добавил он.
«О текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о состоянии дел в к экономике, о нас с вами в целом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что будет темой обращения.
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