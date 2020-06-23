Пандемия коронавируса , 23 июн, 10:42
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За сутки в России от коронавируса умерли 153 человека
Всего с начала эпидемии COVID-19 жертвами заболевания в стране стали 8 359 человек
За последние сутки в России от COVID-19 умерли 153 человека, сообщает оперативный штаб.
Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 8 359 человек.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Наибольшее количество умерших после заражения коронавирусом зафиксировано за все времяв Москве — 3643 человека. На втором месте Санкт-Петербург — 904 смерти, в Московской области от COVID умерли 768 человек.
Трехзначное число умерших от коронавируса зафиксировано также в Дагестане — 357 человек, и в Нижегородской области — 205 человек.