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Эксперты назвали причину «долгого угасания» пандемии коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Поведение скептически настроенных по отношению к COVID-19 людей, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, приводит к появлению новых очагов заболевания. Об этом сообщила РБК врач-инфекционист Галина Кожевникова.

«Когда сохраняется так называемая «медленная» заболеваемость, это всегда связано с нарушениями рекомендуемых противоэпидемических мероприятий», — сказала собеседник РБК.

Кроме того, по ее словам, коронавирус заразен и хорошо выживает в окружающей среде, и страны, где был очень жесткий карантин, теперь переживают вторую волну.

«Это будет тянуться, пока не сложится коллективный иммунитет. Конечно, плохо, что люди несерьезно относятся к карантину, особенно молодые — они-то у нас сейчас в основном и болеют. С другой стороны, поэтому у нас в России низкая смертность», — сказала Кожевникова.

С тем, что эпидемия будет постепенно угасать на протяжении длительного времени, согласен эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Его слова приводит «РИА Новости». По его словам, из-за скептиков пандемия всегда будет иметь новые очаги заболевания, что обеспечивает «толстый и длинный хвост угасания эпидемии».

Он уточнил, что, по данным опросов, порядка 30% россиян скептически относятся к коронавирусу. Из-за них появляется больше зараженных и больше смертей, чем могло бы быть в том случае, если бы люди соблюдали строгий карантин до появления вакцины.

В конце мая опрос Высшей школы экономики (ВШЭ) выявил более 30% россиян, которые не верят в опасность эпидемии коронавируса (9%) или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц» (23%).

Четверть россиян назвали эпидемию COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц
Общество
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Исследователи отмечали, что поведение россиян, не верящих в пандемию или считающих ее выдумкой, кардинально отличается от поведения тех, кто факт пандемии признает. Из тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше половины (54%) выходят на прогулку.

При этом только 18% из тех, кто признает существование пандемии, навещают своих родственников, и меньше 12% встречаются с друзьями.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: пандемия, COVID-19, новости, коронавирус
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