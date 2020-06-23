Эксперты назвали причину «долгого угасания» пандемии коронавируса

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Поведение скептически настроенных по отношению к COVID-19 людей, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, приводит к появлению новых очагов заболевания. Об этом сообщила РБК врач-инфекционист Галина Кожевникова.

«Когда сохраняется так называемая «медленная» заболеваемость, это всегда связано с нарушениями рекомендуемых противоэпидемических мероприятий», — сказала собеседник РБК.

Кроме того, по ее словам, коронавирус заразен и хорошо выживает в окружающей среде, и страны, где был очень жесткий карантин, теперь переживают вторую волну.

«Это будет тянуться, пока не сложится коллективный иммунитет. Конечно, плохо, что люди несерьезно относятся к карантину, особенно молодые — они-то у нас сейчас в основном и болеют. С другой стороны, поэтому у нас в России низкая смертность», — сказала Кожевникова.

С тем, что эпидемия будет постепенно угасать на протяжении длительного времени, согласен эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Его слова приводит «РИА Новости». По его словам, из-за скептиков пандемия всегда будет иметь новые очаги заболевания, что обеспечивает «толстый и длинный хвост угасания эпидемии».