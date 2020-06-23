В России за сутки выявили 7,4 тыс. зараженных коронавирусом

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В России за сутки выявили 7425 тыс. зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 599,7 тыс. человек.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коронавирус никуда не уйдет и осенью в России начнется всплеск сезонных простудных заболеваний, поэтому в этот сезон также придется «носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также утверждала, что рисков возникновения второй волны коронавируса осенью достаточно.

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