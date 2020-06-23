У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья
У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом. За месяц с 26 мая по 16 июня эта группа респондентов выросла почти вдвое — с 16,6 до 28,2%, следует из исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%.
Как проводилось исследование
Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) в шесть этапов с 18 марта по 16 июня. В опросе приняли участие более 35 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.
На вопросы о прививке против коронавируса и второй волне отвечали 7,8 тыс. респондентов из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.
В этот период выросла и доля респондентов, у которых знакомые либо были госпитализированы с подозрением на коронавирус (9,8%), либо контактировали с заболевшими (13,3%). Исследователи отмечают, что такой рост связан не столько с распространением самого заболевания, сколько с особенностью распространения информации от самих заболевших — человек часто рассказывает о перенесенном заболевании, уже после того как выздоровел.
Рост группы россиян, которые не верят в опасность эпидемии коронавируса или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, за три недели продолжился, но перестал быть стремительным. Если к 26 мая доля скептиков составляла 32,8%, то к 16 июня эта группа составила 33,6%. Для сравнения — с 20 апреля по 26 мая рост составил 8,6%.