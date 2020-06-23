У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья

По данным опроса, поведение тех, у кого есть заболевшие среди близких и друзей, отличается от тех, кто не верит в эпидемию и не имеет заболевших среди ближайшего окружения. Респонденты, у которых есть знакомые заболевшие, тщательнее соблюдают меры профилактики и считают, что еще рано выходить из самоизоляции.

Столкнувшиеся с коронавирусом через болезнь знакомых уверены (43,4%), что ограничений во время самоизоляции должно было быть еще больше, среди скептиков это утверждение поддержали только 15%. Носят защитную маску вне дома 70,1% из первой группы, и только треть (33,1%) из второй.

Отношение к режиму самоизоляции меняется по мере того, как все больше людей в своем окружении сталкиваются со случаями заражения, считает один из авторов исследования, заместитель руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Руслан Артамонов. «Происходит переоценка рисков и приоритетов, безопасность жизни и здоровья выходит на первый план. Эти люди уже понимают необходимость самоизоляции, с какой целью она была введена, а зачастую, видя, как часто эти меры не соблюдаются, даже согласны, что мер самоизоляции должно было быть больше», — говорит Артамонов.

Вторая волна и нежелание делать прививку

В случае наступления второй волны коронавируса больше половины опрошенных (54,4%) будут соблюдать режим самоизоляции так же, как и в первый раз, а 4,5% россиян намерены делать это даже строже. Не будут в такой ситуации соблюдать режим самоизоляции по собственному желанию 14,2%, еще 8,4% собираются соблюдать только те правила, за нарушение которых будут штрафовать. Десятая часть (9,8%) россиян не сможет соблюдать режим в случае второй волны по разным причинам, в первую очередь из-за необходимости ходить на работу. По данным исследования половина опрошенных (51,3%) за все время существования режима самоизоляции продолжала ходить на работу.

На вопрос о том, будет ли опрашиваемый делать прививку от коронавируса в случае появления в ближайшее время российской вакцины, только 15,8% ответили, что сделают такую прививку сразу. Ждать иностранную вакцину намерены 4,4% респондентов, и еще 10,6% будут принимать решение о вакцинации в следующем году. Треть россиян (37,7%) не собираются делать прививку от коронавируса никогда.

Данные о россиянах, которые не намерены делать прививку от коронавируса, у НИУ ВШЭ совпадают с данными опроса ВЦИОМ, который проводился в мае. Так, по данным ВЦИОМ, 35% опрошенных россиян не стали бы делать прививку против коронавируса.

По словам Артамонова, подавляющее большинство тех, кто не будет делать прививку, составляют россияне, не верящие в эпидемию, а также принципиальные противники любых прививок. Кроме того, на решение трети россиян отказаться от вакцинации против коронавируса влияет относительно легкая форма протекания с меньшим числом тяжелых и летальных исходов, чем в Европе и США.

«В России принято массово делать прививки только от максимально смертоносных заболеваний — туберкулеза, кори и т.д., и в основном в детском возрасте. Дети в случае с коронавирусом не входят в группу риска. Прививки от более легких заболеваний с небольшой смертностью обычно делаются по индивидуальному решению и не носят массовый характер», — заключил эксперт.