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Пандемия коронавируса ,  
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У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья

С конца мая по середину июня в два раза увеличилось число людей, у которых коронавирусом заболел родственник или знакомый (28,19%), следует из опроса ВШЭ. Увеличилось и число тех, кто считает, что ограничения снимать пока рано.
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом. За месяц с 26 мая по 16 июня эта группа респондентов выросла почти вдвое — с 16,6 до 28,2%, следует из исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%.

Как проводилось исследование

Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) в шесть этапов с 18 марта по 16 июня. В опросе приняли участие более 35 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.

На вопросы о прививке против коронавируса и второй волне отвечали 7,8 тыс. респондентов из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.

В этот период выросла и доля респондентов, у которых знакомые либо были госпитализированы с подозрением на коронавирус (9,8%), либо контактировали с заболевшими (13,3%). Исследователи отмечают, что такой рост связан не столько с распространением самого заболевания, сколько с особенностью распространения информации от самих заболевших — человек часто рассказывает о перенесенном заболевании, уже после того как выздоровел.

Рост группы россиян, которые не верят в опасность эпидемии коронавируса или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, за три недели продолжился, но перестал быть стремительным. Если к 26 мая доля скептиков составляла 32,8%, то к 16 июня эта группа составила 33,6%. Для сравнения — с 20 апреля по 26 мая рост составил 8,6%.

По данным опроса, поведение тех, у кого есть заболевшие среди близких и друзей, отличается от тех, кто не верит в эпидемию и не имеет заболевших среди ближайшего окружения. Респонденты, у которых есть знакомые заболевшие, тщательнее соблюдают меры профилактики и считают, что еще рано выходить из самоизоляции.

Столкнувшиеся с коронавирусом через болезнь знакомых уверены (43,4%), что ограничений во время самоизоляции должно было быть еще больше, среди скептиков это утверждение поддержали только 15%. Носят защитную маску вне дома 70,1% из первой группы, и только треть (33,1%) из второй.

Отношение к режиму самоизоляции меняется по мере того, как все больше людей в своем окружении сталкиваются со случаями заражения, считает один из авторов исследования, заместитель руководителя дирекции по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Руслан Артамонов. «Происходит переоценка рисков и приоритетов, безопасность жизни и здоровья выходит на первый план. Эти люди уже понимают необходимость самоизоляции, с какой целью она была введена, а зачастую, видя, как часто эти меры не соблюдаются, даже согласны, что мер самоизоляции должно было быть больше», — говорит Артамонов.

Вторая волна и нежелание делать прививку

В случае наступления второй волны коронавируса больше половины опрошенных (54,4%) будут соблюдать режим самоизоляции так же, как и в первый раз, а 4,5% россиян намерены делать это даже строже. Не будут в такой ситуации соблюдать режим самоизоляции по собственному желанию 14,2%, еще 8,4% собираются соблюдать только те правила, за нарушение которых будут штрафовать. Десятая часть (9,8%) россиян не сможет соблюдать режим в случае второй волны по разным причинам, в первую очередь из-за необходимости ходить на работу. По данным исследования половина опрошенных (51,3%) за все время существования режима самоизоляции продолжала ходить на работу.

На вопрос о том, будет ли опрашиваемый делать прививку от коронавируса в случае появления в ближайшее время российской вакцины, только 15,8% ответили, что сделают такую прививку сразу. Ждать иностранную вакцину намерены 4,4% респондентов, и еще 10,6% будут принимать решение о вакцинации в следующем году. Треть россиян (37,7%) не собираются делать прививку от коронавируса никогда.

Данные о россиянах, которые не намерены делать прививку от коронавируса, у НИУ ВШЭ совпадают с данными опроса ВЦИОМ, который проводился в мае. Так, по данным ВЦИОМ, 35% опрошенных россиян не стали бы делать прививку против коронавируса.

По словам Артамонова, подавляющее большинство тех, кто не будет делать прививку, составляют россияне, не верящие в эпидемию, а также принципиальные противники любых прививок. Кроме того, на решение трети россиян отказаться от вакцинации против коронавируса влияет относительно легкая форма протекания с меньшим числом тяжелых и летальных исходов, чем в Европе и США.

«В России принято массово делать прививки только от максимально смертоносных заболеваний — туберкулеза, кори и т.д., и в основном в детском возрасте. Дети в случае с коронавирусом не входят в группу риска. Прививки от более легких заболеваний с небольшой смертностью обычно делаются по индивидуальному решению и не носят массовый характер», — заключил эксперт.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: ВШЭ, коронавирус, самоизоляция, соцопросы
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