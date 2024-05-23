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Власти предложили лишать прав на 1,5 года за сокрытие номеров

Кабмин внес проект о лишении прав на 1,5 года за сокрытие номеров
Водителей предлагается лишать прав на срок от одного года до полутора лет за сокрытие номеров, а также за повторную езду без номеров
Фото: Елена Никитченко / ТАСС
Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав на срок от одного года до полутора лет за сокрытие автомобильных номеров.

«Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными <...> регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», — говорится в пояснительной записке.

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Фото:Александр Алпаткин / ТАСС

Лишение прав на тот же срок также грозит за повторное управление автомобилем без номеров.

Сейчас за езду со скрытыми номерами или без них согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) грозит штраф 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок до трех месяцев. К материалам, которые скрывают номер, относятся в том числе искусственные (картон, бумага, шторки) или природные (листья, снег, грязь).

Привлечь к ответственности водителя могут и за устройство, которое видоизменяет или закрывает государственный знак. В этом случае будет достаточно самого наличия этого устройства.

В пояснительной записке отмечается, что количество правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 12.2 КоАП, с 2018 по 2023 год увеличилось в полтора раза, с 70 567 до 111 261.

В январе МВД разработало поправки в статью 12.2 КоАП о лишении водительских прав на срок до полутора лет за езду со скрытыми номерами или за повторную езду без них. Там считают, что эти правонарушения создают предпосылки к нарушению правил дорожного движения и повышают риски возникновения ДТП. В мае правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки.

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Теги
Елена Чернышова
правительство Госдума законопроект лишение водительских прав автомобильный номер
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