МВД решило ужесточить ответственность за сокрытие номеров на машинах
Министерство внутренних дел России разработало поправки в статью 12.2 Кодекса об административных нарушениях, которые предусматривают ужесточение ответственности за сокрытие номеров на автомобилях и езду без них. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть», — говорится в сообщении МВД.
В ведомстве предложили выделить такие правонарушения в специальный состав и ввести административное наказание в виде лишения водительских прав на срок от одного до полутора лет с конфискацией данных устройств. За повторную езду со скрытыми номерами или без них МВД предлагает также лишать прав на срок до полутора лет.
Подобные инциденты создают предпосылки к нарушению правил дорожного движения и повышают риски возникновения ДТП, считают в ведомстве. Инициатива проходит процедуру общественного обсуждения.
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