МВД решило ужесточить ответственность за сокрытие номеров на машинах

МВД предложило лишать водительских прав на срок до полутора лет за езду со скрытыми номерами или без них. Сейчас за это предусмотрен штраф 5 тыс. руб. или лишение права на управление автомобилем на один—три месяца

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Министерство внутренних дел России разработало поправки в статью 12.2 Кодекса об административных нарушениях, которые предусматривают ужесточение ответственности за сокрытие номеров на автомобилях и езду без них. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве предложили выделить такие правонарушения в специальный состав и ввести административное наказание в виде лишения водительских прав на срок от одного до полутора лет с конфискацией данных устройств. За повторную езду со скрытыми номерами или без них МВД предлагает также лишать прав на срок до полутора лет.

Подобные инциденты создают предпосылки к нарушению правил дорожного движения и повышают риски возникновения ДТП, считают в ведомстве. Инициатива проходит процедуру общественного обсуждения.

Сейчас за езду со скрытыми номерами или без них предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок до трех месяцев.