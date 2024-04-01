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В России с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена в ГИБДД

В России с 1 апреля изменятся правила выдачи водительских прав
Фото: Александр Алпаткин / ТАСС
Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

В России изменили порядок сдачи экзамена на получение водительских прав. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 апреля.

Среди изменений:

  • увеличился срок пересдачи для тех, кто не сдал вождение после трех и более попыток. В этом случае прийти на экзамен в следующий раз можно в промежутке от шести до девяти месяцев после предыдущей попытки;
  • количество штрафных баллов для успешной сдачи практического экзамена увеличили с 5 до 7. Допустимый коридор для выполнения задания «разворот в ограниченном пространстве» увеличили с 5 до 7 м;

Что изменится для автомобилистов с 1 апреля. 8 пунктов
Авто
Фото:Shutterstock

  • инструктору разрешили сидеть на втором переднем сидении во время сдачи экзамена учеником его автошколы. Это возможно при условии наличия датчика использования дублирующих педалей в автомобиле. Такие датчики оповещают о вмешательстве инструктора в действия ученика при управлении автомобилем;
  • с 1 апреля водители, которые имеют права на вождение грузовых автомобилей, смогут не сдавать экзамен на получение удостоверения на право управлять легковым автомобилем с прицепом;
  • нововведения коснулись и требований к автошколам, перечня необходимой документации и порядка проведения самого экзамена. Теперь к экзамену в ГИБДД не допускаются ученики серых автошкол. Это автошколы, у которых нет заключения ГИБДД о наличии у них необходимой материально-технической базы для проведения обучения;
  • в перечень документов, необходимых для получения водительского удостоверения, включили СНИЛС. Если его не предоставить, Госавтоинспекция самостоятельно запросит эти сведения. Кроме того, в список необходимой документации внесли перевод ряда документов на иностранном языке, заверенный нотариусом;
  • экзамены на водительские права не смогут сдать люди, ограниченные в правах из-за неявки по повестке военкомата — они не смогут сдавать экзамен на получение прав и продлевать срок действия водительского удостоверения.

Кому после 1 апреля придется пересдавать на права. Ответ МВД
Авто
Фото:Shutterstock

О подготовке изменений в регламент о проведении экзаменов в ГИБДД и о выдаче водительских удостоверений в декабре 2023 года сообщили в МВД. С 1 апреля в силу также вступило правило, согласно которому иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории России. Это происходит по истечении года после получения иностранцем российского гражданства или после года с момента въезда в страну водителя-россиянина, который получил водительское удостоверение иностранного образца за границей.

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Теги
водительские права экзамен ГИБДД
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